النظام الغذائي الصيفي.. 10 فواكه صحية لنقص فيتامين سي

كتبت إيناس البنا

عندما تفكر في فيتامين سي ، فأنت تفكر حتمًا في البرتقال، ولكن ماذا لو قلنا لك أن هذه الفاكهة محبطة جدًا في قسم C مقارنة ببعض المنتجات الأخرى؟ في حين أن البرتقال يحتوي على 70 ملليجرام من فيتامين سي لكل فاكهة متوسطة الحجم ، فإن كل واحدة من الكثير من الفاكهة والخضروات المنعشة تحتوي على المزيد لكل حصة .

هناك الكثير من فوائد فيتامين سي، وهذا هو سبب أهمية الحصول على ما يكفي منه في نظامك الغذائي، تساعد المغذيات على حماية الخلايا من الأضرار التي تسببها أشياء مثل دخان السجائر والتلوث والأشعة فوق البنفسجية من الشم، كما أنه يدعم التئام الجروح ويساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن سيروم فيتامين سي للوجه يقلل من البقع الداكنة ويفتح البشرة

ووفقا لموقع prevention" نعرض أبزر 10 فاكهة وخضروات تجتوى على فيتامين سى

الكيوي

يحتوي الكيوي متوسط ​​الحجم على حوالي 71 مجم من فيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة عن طريق خفض مستويات الكوليسترول.

الكرز

1/2 كوب من الكرز الهندي يوفر 825 مجم من فيتامين سي ويعالج نقصه ، ويخفف من التوتر والالتهابات وآلام العضلات.

الجوافة



الجوافة هي الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين سي أكثر من الليمون أو البرتقال، يوجد حوالي 126 مجم من فيتامين سي في الجوافة الواحدة.

الليمون

يوجد حوالي 83 مجم من فيتامين سي في الليمون النيء الذي يعمل كمضاد للأكسدة للمساعدة في إنقاص الوزن.

الباباي

يخفف الباباي من الإمساك ويحسن الهضم. يحتوي الكوب على 87 مجم من فيتامين سي.

المانجو



كما أن المانجو اللذيذ يزيد من مناعتك ويحتوي على 122 مجم من فيتامين سي.

الفراولة

يمنحك تناول كوب من الفراولة 100 مجم من فيتامين سي ومضادات الأكسدة والمغذيات.

البطيخ

تم العثور على 17.4 ملغ من فيتامين ج مع فيتامين أ والألياف في كوب واحد من البطيخ.

البرتقال

مثل الليمون ، البرتقال فاكهة حمضية تحتوي على حوالي 70 مجم من فيتامين سي.

الخوخ



تحتوي حبة خوخ متوسطة الحجم على 138 ملليجرامًا من فيتامين سي.