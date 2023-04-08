القبض على المتهم بقتل شاب بسبب جلوسه على دراجته البخارية فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط المتهم بالتخلص من شاب بطعنات نافذة، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، لجلوس المجني عليه على موتوسيكل خاص بالمتهم أثناء حديثة في الهاتف المحمول.

البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من بعض الأهالي، بنشوب مشاجرة بين شابين أحدهما بلطجي "فرض سيطرة على المواطنين" ووجود متوفي.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي" محمد .ن"، 25 عامًا، ومصاب بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة من الجسم وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال عدد من شهود الواقعة أكدوا قيام شخص يدعي "السيد"، وشهرته " السيد فرخة"،24 عامًا بلطجي فرض سيطرة على المواطنين بالتخلص من المجني عليه وذلك بعد مشاداة كلامية بينهما بسبب حديثه في الهاتف المحمول والجلوس على موتوسيكل خاص بالمتهم.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، والرائد دكتور كريم عبد الرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة ومعاونية وتحديد مكان اختباء المتهم في محافظة الإسكندرية وضبطه بعد 8 ساعات من إرتكابه للواقعة.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الأسباب وارشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.