العثور على جثة مسن بمركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة

شهدت قرية القلاوات التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، عثور الأهالى على جثة مسن بجوار مقابر القرية فى ظروف غامضة، وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.ع.ال " فى العقد السادس من العمر، مقيم قرية منشأة ميت غمر التابعة لمركز الدلنجات ومتغيب عن القرية منذ يوم الأربعاء الماضى، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة