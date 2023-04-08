اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أبريل 2023 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة مسن بمركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة

السبت، 08 أبريل 2023 03:49 م
العثور على جثة مسن بمركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية القلاوات التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، عثور الأهالى على جثة مسن بجوار مقابر القرية فى ظروف غامضة، وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.ع.ال " فى العقد السادس من العمر، مقيم قرية منشأة ميت غمر التابعة لمركز الدلنجات ومتغيب عن القرية منذ يوم الأربعاء الماضى، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة. 
 

 


العثور على جثة

كوم حمادة

جثة مسن

مستشفى كوم حمادة

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة