العثور على جثة مسن بمركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة

وبالفحص تبين العثور على جثة "ع.ع.ال " فى العقد السادس من العمر، مقيم قرية منشأة ميت غمر التابعة لمركز الدلنجات ومتغيب عن القرية منذ يوم الأربعاء الماضى، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة.