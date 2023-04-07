تفاصيل إصابة 21 شخصا إثر اندلاع حريق داخل محطة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة.. بالأسماء

شهدت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة اندلاع حريق هائل داخل محطة لتعبئة الحاصلات الزراعية. وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصا بالاختناق والحروق المختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

والمصابون هم: "حميدة خالد السعداوي، 16 سنة، لمياء خالد السعداوي، 14 سنة، منة محمود السيد 15 سنة، ابراهيم السيد خليل، 27 سنة، نعمة حسن شر 21 سنة، إيمان خميس إبراهيم، 16 سنة، كرم جمعة السعداوي 28 سنة، نادية رضا إبراهيم، 25 سنة، هدى علاء رجب، 20 سنة دمنهور، أمل محمود محمد، 17 سنة، شهد مدحت محمد، 17 سنة، خلود حامد السقا، عوض شوقي عوض، 25 سنة، بسمة مصطفى عبد العال، 38 سنة، إيناس السيد عبد الله، 17 سنة، مصطفى جلال الهرميل، 45 سنة، منى حسين الشحات، 15 سنة، عبد المجيد أحمد عبد المجيد، 50 سنة، رضا خميس أبو شلباية، 50 سنة، محمد الشحات عسل، 20 سنة، إبراهيم سعيد محمد، 30 سنة.