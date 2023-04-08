أوكرانيا: سماع دوي انفجارين في منطقة فيودوسيا المحتلة

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أعلنت وسائل اعلام أوكرانية اليوم السبت أنه تم سماع دوي انفجارين في منطقة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا .



وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه وفقا للتقارير، تم سماع دوي انفجارين قويين قرب ميناء فيودوسيا المحتلة، ولم ترد حتى الآن تقارير عن أسباب الإنفجارات أو حجم الخسائر البشرية والمادية.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.