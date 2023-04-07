هل يُعد ارتفاع ضغط الدم من أمراض القلب؟

كتب حسام الشقويرى

ارتفاع ضغط الدم في حد ذاته لا يعد من أمراض القلب. ولكن إذا تركت دون علاج ، فإنها تزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بأمراض القلب، وما يقرب من 75٪ من 116 مليون أمريكي تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم لا يخضعون للسيطرة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) . والكثير منهم قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم ولا يعرفون ذلك وفقا لما نشره موقع healthcentral.

عندما تضخ عضلة القلب الدم، فإن هذا الدم يدفع باتجاه جدران الشرايين التي تنقل الدم الغني بالأكسجين إلى أجزاء أخرى من الجسم. تُعرف القوة التي تضغط بها على الأوعية الدموية بضغط الدم لديك.

يتغير ضغط الدم على مدار اليوم. ولكن إذا كان ضغط دمك أعلى من المعتاد باستمرار ، فهذا يعني أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم. وعلى الرغم من أن الأطباء لا يعرفون بالضبط ما الذي يسببه ، إلا أنهم يعرفون أنه لا يطلق عليه اسم القاتل الصامت من أجل لا شيء.

"هناك اعتقاد خاطئ شائع أنه إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعًا ، فسوف تشعر بتوعك أو ستصاب بالصداع. يقول إنريكي جارسيا سايان ، طبيب قلب وأستاذ مشارك في طب القلب والأوعية الدموية في كلية UT Health McGovern للطب في هيوستن: " في معظم الأوقات ، يمضي الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم حياتهم دون التعرض لأية أعراض" . هذه مشكلة ، لأنه إذا كنت لا تعرف أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فلن تعالجها ، وإذا تركت دون علاج ، فقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بصحتك.

كيف يتسبب ارتفاع ضغط الدم في أمراض أخرى

إذا تركت دون علاج ، فإن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة أخرى. بعضها له علاقة بالقلب ، بما في ذلك أمراض القلب . يشمل البعض الآخر الكليتين والدماغ.

قصور القلب وارتفاع ضغط الدم

عندما يرتفع ضغط الدم ، يضطر قلبك إلى الضخ بقوة أكبر لتدفق الدم عبر الشرايين التالفة. تقول الدكتورة جارسيا سايان ، إنه نتيجة لزيادة عبء العمل ، تصبح جدران القلب أكثر سمكا وأكبر. مع مرور الوقت ، هذا يجعل قلبك أقل كفاءة. هذا ما يسميه الأطباء قصور القلب. عندما يكون لديك قصور في القلب ، لا يحصل جسمك على ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين ، ويمكن أن تبدأ في الشعور بأعراض مثل ضيق التنفس ، والتعب ، وآلام الصدر. يقول الدكتور ليو إنه يمكن أحيانًا عكس فشل القلب الناجم عن ارتفاع ضغط الدم عندما تتحكم في ضغط الدم لديك.