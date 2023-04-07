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فصل التيار الكهربائى غدا عن مغذيات محولات الكوم الطويل بكفر الشيخ

الجمعة، 07 أبريل 2023 10:56 م
فصل التيار الكهربائى غدا عن مغذيات محولات الكوم الطويل بكفر الشيخ قطع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء قرية الكوم الطويل بمركز بيلا، غدا السبت، اعتباراً من 7 صباحاً حتى 11 ظهراً من نفس اليوم، وذلك لإجراء صيانة على المُغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الكوم الطويل وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، المواطنين والمخابز في المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي في القرية المذكورة وتوابعها، تدبير احتياجاتهم طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

 

 

 

 


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