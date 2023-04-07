فصل التيار الكهربائى غدا عن مغذيات محولات الكوم الطويل بكفر الشيخ

وأوضح قطاع الكهرباء، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية الكوم الطويل وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، المواطنين والمخابز في المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي في القرية المذكورة وتوابعها، تدبير احتياجاتهم طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.