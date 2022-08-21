غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ لمدة 5 ساعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع بيلا الجديدة التابعة لمنطقة هندسة بيلا، غداً الإثنين، الموافق 22 أغسطس الجاري، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا من نفس اليوم، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة قطاع الكهرباء.

وأوضح القطاع ،أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي "محطة مياه إبشان - العلامية وتوابعها - إبشان وتوابعها - أبو بدوي وتوابعها - الحوة وتوابعها - رافع مياه حاذق - رافع مياه العرب - منطقة التأمين الصحي والنيابة الإدارية والإدارة البيطرية بمدينة بيلا"..

وأكد القطاع إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين، و يهيب بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.