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غلق شارع المطار بتقاطعه مع "نصيف الأسعد" فى الجيزة اليوم جزئيا

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:00 ص
غلق شارع المطار بتقاطعه مع "نصيف الأسعد" فى الجيزة اليوم جزئيا كوبرى مشاه شارع المطار
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق جزئي بشارع المطار وتقاطعه مع شارع نصيف الأسعد بالتناوب في الاتجاهين، لمدة يومين بدءا من اليوم الجمعة الموافق 2023/4/7 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2023/4/9، وذلك فى إطار أعمال رفع كفاءة وتطوير مزلقان شارع المطار الخاص بخط سكة حديد الصوامع بالموقع المشار إليه، على أن تكون الأعمال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي فقط دون تعطيل حركة المرور.

 

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة واتخاذ اللازم لضمان إنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد.

 

وأكدت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.


مزلقان شارع المطار

الجيزة

غلق شارع المطار

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