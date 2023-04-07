اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أبريل 2023 06:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط لصوص وثقوا خفيرين بالحبال وسرقوا 7 ملايين جنيه بالمحلة

الجمعة، 07 أبريل 2023 06:09 م
ضبط لصوص وثقوا خفيرين بالحبال وسرقوا 7 ملايين جنيه بالمحلة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (تاجر وصاحب مخزن غزل، كائن بدائرة القسم) بقيام مجهولين بالتعدى على الخفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به وتوثيقهما واستيلائهم على مبلغ مالى قرابة (7 مليون جنيه) من داخل المخزن.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 6 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة).   
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الجيزة  تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) ، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة "ميكروباص" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

سرقة

الداخلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة