رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يأمر باستدعاء قوات الاحتياط

وكالات الأنباء

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى هرتسى هاليفى الجمعة، إنه وجه الجيش باستدعاء عدد غير محدد من قوات الاحتياط، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال هاليفى فى بيان نقلته "الشرق" الإخبارية، عقب اجتماع التقييم الأمني إن الاستدعاء سيركز على وحدات الدفاع الجوي، ونطاق الهجمات الجوية، وهو ما يشمل طياري المقاتلات ومشغلي المسيرات، والأطقم الجوية الأخرى.



ووجه هاليفي قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيز الدفاعات في المنطقة المركزية عقب حادثة إطلاق النار في الضفة الغربية، والتي أودت بحياة امرأتين قرب مستوطنة بالأغوار.

من جانبه دعا قائد شرطة إسرائيل المدنيين الذين يحملون رخصة حمل السلاح لحمل سلاحهم بسبب تصاعد الهجمات، حسبما جاء فى خبر عاجل لـ"سكاى نيوز".