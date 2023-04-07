اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 11:44 ص
أكرم القصاص
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مقتل إسرائيليتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة فى إطلاق نار بمنطقة الأغوار

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:23 ص
مقتل إسرائيليتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة فى إطلاق نار بمنطقة الأغوار قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية اليوم الجمعة، مقتل امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطرة فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة فى منطقة الأغوار شمال مدينة أريحا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه خلال عملية إطلاق نار بغور الأردن، قتلت مستوطنتين وأصيبت ثالثة، في وقت فر منفذو العملية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية أمنية خطيرة وقعت هذا الصباح أسقطت عددا من القتلى والجرحى، في وقت قامت مروحيات الجيش الإسرائيلى بالبحث عن منفذي العملية.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن المستوطنتين في العشرينيات من عمرهما، في حين تخطت المستوطنة الثالثة المصابة الأربعين من عمرها، وهي مصابة بإصابة خطيرة جدا.

كما فرضت القوات الإسرائيلية طوقا أمنيا على مدينة إريحا فى إطار مطاردة منفذى عملية الأغوار.


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