حكاية شاب قطع 600 كم للمشاركة فى أول بطولة جمهورية للشطرنج لذوى الهمم بطنطا

الغربية مصطفى عادل

شهدت بطولة الجمهورية للشطرنج لذوى الهمم الأخيرة بـ طنطا، والتى نظمتها منطقة الغربية للشطرنج برئاسة المحاسب محمد خلاف رئيس المنطقة، العديد من المفاجآت بما شهدته من مشاركة لعدد كبير من الأبطال من ذوى الهمم من مختلف محافظات الجمهورية من الدلتا والوجه البحرى وصعيد مصر، وخاصة صعيد مصر الذين قطعوا مئات الكيلو مترات للمشاركة فى البطولة.

ومن هذه النماذج اللاعب محمد على رضوان ابن محافظة سوهاج 42 عاما ويعمل أخصائى اجتماعى، حيث قطع مسافة 600 كيلو من سوهاج لمدينة طنطا للمشاركة فى بطولة الجمهورية لذوى الهمم.

ويقول اللاعب إنه بدأ ممارسة اللعبة فى فترة الدراسة الجامعية، بعد أن تعلم اللعبة وأصبحت هوايته الأساسية.

وأشار لـ اليوم السابع إلى أنه كان يلعب مع فريق الجامعة وشارك فى عدد كبير من البطولات على مستوى الجامعة والجامعات، وحصد عددا البطولات الداخلية، مشيرا إلى أنه بمرور الوقت ازدادت مشاركاته وذاع صيته على مستوى الجامعة بالمستوى الاحترافى الذى كان يقدمه.

وأضاف أنه شارك فى بطولة الاشول الدولية بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الدوليين، رغم عدم شهرته وعدم تحقيقه أى بطولات دولية، واستطاع بجدارة أن يفوز بالبطولة متفوقا على اللاعبين المشاركين.

وتابع أنه شارك مع نادى أسوان وخاض مبارايات مع عدد كبير من اللاعبين الدوليين وحصل على أول تقييم دولى برقم 2107، وحقق نتائج دولية أمام عدد من اللاعبين الدوليين أمثال الجراند مستر عبد الرحمن هشام وانتهت بالتعادل، كما تعادل مع بطل الجمهورية اللاعب على فرحات، والفوز على بطل الجمهورية سامح صادق.

وأضاف أنه يشارك فى عدد من البطولات الكبرى على الإنترنت وخاض مبارايات كبيرة مع أبطال الجمهورية على الإنترنت وحقق أمامهم مراكز متقدمة وحقق الفوز على عدد كبير منهم، مشيرا إلى أنه شارك أيضا فى عدد من البطولات الكبرى منها بطولات الجمهورية والتى أقيمت فى عدد من المحافظات.

وتابع أنه يعمل أخصائيا اجتماعيا بالتربية والتعليم بسوهاج ويعشق لعبة الشطرنج التى تعتمد على الذكاء والمهارة والسرعة فى نقل القطع لتحقيق الفوز على المنافس.

وأشار اللاعب إلى أنه شارك الشهر الماضى فى بطولة أسيوط الدولية للمحترفين وحقق فيها المركز الثامن، مبينا أنه يعمل حالياً مدربا للشطرنج لطلاب الجامعة ويجهز اللاعبين المشاركين فى بطولات أسبوع شباب الجامعات، مبينا أنه عام 2015 حصل على المركز الثالث تحت تقييم 2000.

وأوضح أنه بعد الإعلان عن تنظيم أول بطولة للجمهورية للشطرنج لذوى الهمم بطنطا، كان حريصا على المشاركة فيها، خاصة أنها أول بطولة تقام لذوى الهمم، وحرص على المشاركة خاصة أن لديه إعاقة حركية.

وأوضح أنه قطع سفر لأكثر من 600 كيلو من محافظة سوهاج لمحافظة الغربية ليشارك فى البطولة التى شارك فيها عدد كبير من اللاعبين من ذوى الهمم على مستوى المحافظات.

وأضاف أنه فاز بالبطولة وتوج بالمركز الأول، مبينا أنه يحلم بالمشاركة فى بطولة العرب أو بطولة العالم المقبلة.