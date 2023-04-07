تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية الحمام فى بنى سويف

تشهد قرية الحمام التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.
وتشهد قرية الحمام التابعة لمركز ناصر، تنفيذ مشروع المجمع الزراعي بالقرية، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، بالإصافة الى إنشاء مركز طب الأسرة بقرية الحمام "إنشاء جديد"، لدعم الخدمات الصحية للمواطنين، و مشروع وحدة الإسعاف بالحمام ، والتي سيتم من خلالها دعم الخدمة العاجلة في مجال الإغاثة، وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ بالمنطقة.
كما تشهد القرية تنفيذ مشروع مجمع خدمات الحمام، والذي تم تنفيذه ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، بقرى "دنديل، دلاص، الحمام،بني عدي، إشمنت، بهبشين"، لتقديم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة.
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