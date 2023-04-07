بالأرقام.. تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرى وادى النقرة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

يواصل العاملون فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى، لتطوير الريف المصرى، أعمال تنفيذ المشروعات فى مختلف القرى المدرجة ضمن المبادرة، ومنها قرى "وادى النقرة" بمحافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عنها:

- تعد قرى وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تضم قرى وادى النقرة 6 توابع.

يعيش فيها نحو 18 ألف نسمة.

- تشمل مشروعات حياة كريمة فيها تطوير مدرستى الكرامة التجارية والحكمة للتعليم الأساسى، وذلك بنسبة تنفيذ 100 %.

- إحلال تجديد شبكات مياه الشرب بقرى الحكمة والكرامة والأمال والمنار والبراعم وذلك بنسبة تنفيذ 100 %.

- مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف بنسب 98 %.

- مشروع إنشاء وحدة الإطفاء بقرية الآمال، ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95%.

-مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الكرامة بنسبة 70%.

-مشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بقرية الحكمة، ومد خطوط الفايبر والغاز الطبيعى والكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 52 إلى 60 %.