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بدء تشغيل المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بأسوان.. تعرف عليها

الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:00 ص
بدء تشغيل المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بأسوان.. تعرف عليها المنطقة الصناعية الجديدة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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شهدت المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، أعمال إدخال البنية الأساسية وتوصيل المرافق لمحطتى المياه والصرف الصحى المتعلقة بالوحدات والورش الحرفية والصناعية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنطقة الصناعية الجديدة، تعرف عليها:
 
1.   يقع المجمع الصناعى بمنطقة الجنينة والشباك التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان.
 
2.   يضم أنشطة ومجالات متنوعة منها المفروشات والغذائية والكيمائى والهندسى والتعدينى".
 
3.   تبلغ مساحة المجمع الصناعى نحو 56,5 فدان كمرحلة أولى.
 
4.   تتضمن المرحلة الأولى 282 وحدة بمساحة 90 م2 وأيضاً 26 وحدة بمساحة 180 م2.
 
5.   الوحدات مجهزة بجميع المرافق والخدمات.
 
الجنينة والشباك
الجنينة والشباك

المنطقة الصناعية الجديدة
المنطقة الصناعية الجديدة

المنطقة الصناعية الحرفية_1
المنطقة الصناعية الحرفية_1
 
 

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