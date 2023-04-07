

وأضاف التقرير: "يعود السبب في هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تراجع أسعار نفط خام "الأورال" الروسي وصادرات الغاز الطبيعي".



وأشار التقرير إلى أنه جرى استخدام أموال"صندوق الرفاه الوطني" لتغطية عائدات النفط والغاز غير المتحصل عليها لضمان استقرار نظام الميزانية في مواجهة التقلبات في عائدات النفط والغاز، موضحة أن تصحيح آلية تحديد الوعاء الضريبي الخاص بشركات النفط والغاز في روسيا والتخفيض التدريجي للخصومات السعرية لنفط خام "الأورال" سيسهمان في التعافي التدريجي للإيرادات الضريبية من قطاع النفط في النصف الثاني من هذا العام.

ولفتت المالية الروسية في تقريرها إلى أن الإيرادات غير النفطية والغازية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 4,042 ترليون روبل (50,8 مليار دولار تقريبا) بإنخفاض 4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.