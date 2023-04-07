الصحة العالمية: رمسيس الخامس أقدم ضحايا الجدري (فيديو)

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية خلال فيديو جديد لها، بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس المنظمة، إنه يُعتقَد أن رمسيس الخامس هو أقدم ضحية معروفة لمرض الجدري، وتقدم المنظمة عبر فيديو قصير القصة الرائعة عن القضاء على هذا المرض الفتاك، مشيرة إلى انه تم القضاء أخيرًا على الجدري في عام 1980 بفضل حملة تلقيح عالمية طموحة استمرت 12 عامًا بقيادة منظمة الصحة العالمية.

وخلال الفيديو، يحكى رمسيس الخامس قصة إصابته بمرض الجدري قائلا: إنه قبل 3 لاف سنة اجتاح مرض كوكب الأرض، مضيفا، إنه ربما لا تعرفنى ، أنا هازم الملايين، الثور القوى، سيد الأرض وحامى المصريين، أنا الفرعون رمسيس الخامس، لا يخيفكم شكلى كما كان يخيفنى ذات يوم، فالمرض قد يصيب الجميع لأن الكل كان معرض للإصابة، والكل كان خائفا منه حتى الملوك.

وأضاف، مرض الجدرى شديد العدوى، ومستعصى علاجه، فقد سلب أرواح مئات الملايين من البشر، ولكن الإنسانية لم تقف مكتوفة اليدين فقد أصبح لقاح الجدرى أول لقاح يصنع فى التاريخ، وقد نفذت حملات التطعيم بحزم، وتعقب العاملين الصحيين التطعيم من دار إلى دار لطرده من كل مكان، تم تطعيم نصف مليار شخص ليشكلوا حلقة أمان.

وأكد، لقد رحل المرض ورحل معه الآلام والمعاناة والوصم التى لاحقت نفوسا لا تحصى انتصرت قوة العلم، ومسحت من الوجود داء كان مرابطا منذ آلاف السنين، أنا حاكم مصر القديمة، وحتى بعد وفاتى حفظ جسدى وخلدت ذكراى، ولكن انتم ستذكرون بأنكم حققتم هذا الانجاز الذى حافظ على أرواح البشر، وقد قادت منظمة الصحة العالمية الجهود لاستئصال الجدرى وبحلول عام 1988 قضى تماما على هذا المرض.