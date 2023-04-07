السيطرة على حريق في مخزن داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة ثان العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة ثان العبور، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر إجمالي الخسائر.

تلقت مديرية أمن القليوبي، إخطارا من عمليات النجد، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمخزن داخل مزرعة جمعية أحمد عرابي، خط 3 شمال، دائرة قسم شرطة ثان العبور.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة ثان العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.