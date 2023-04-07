السيطرة على حريق بمخزن خردوات غير مرخص دون حدوث إصابات فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمخزن بدائرة قسم أول سوهاج، يستغل كمخزن للخردوات على مساحة 80 مترا، لم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات في احتراق محتويات المخزن بالكامل.

كان اللواء مساعد الوزير مديرأمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد نشوب حريق بمخزن غير مرخص بدائرة القسم وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، والحد من تفاقمه والوصول إلى الأماكن المجاورة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، والعقيد مفتش مباحث قسم أول سوهاج، وضابط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بمخزن بشارع الشيخ صالح دائرة قسم أول حيث تبين نشوب الحريق بمخزن خردوات كائن ببدروم عقار علي مساحة 80 مترا " غير مرخص " ملك المدعو محمد ف ا م 39 سنة صاحب شركة ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بـــ" 3 " سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكور افاد بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض محتويات المخزن، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.