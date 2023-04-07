إصابة 6 أشخاص بينهم 5 أطفال عقرهم كلب بدار السلام فى محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركز فى محافظة سوهاج، 6 أشخاص بينهم 5 أطفال مصابين بسحجات متفرقة بالجسم، إدعاء تعرضهم لعقر كلب، وتم تحويل من الثالث حتى السادس لمستشفي سوهاج التعليمي نظرا لخطورة حالتهم، تم إطار الطب البيطرى بالواقعة، لاتخاذ اللازم نحو الكلب المسعور.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بتعرض مجموعة من الأطفال بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة لعقر كلب مما نتج عنه إصابتهم وتم نقلهم للمستشفى المركزى بدار السلام لتلقى العلاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول حميدة م ع 44 سنة ربة منزل ، والطفلة سلمي ع م 8 سنوات، والطفل عبد الرؤوف ع ع ع 7 سنوات، و الطفل ضياء ح ع 8 سنوات، والطفلة دينا ا ح 10 سنوات ،والطفل محمد ح ا م 3 سنوات يقيمون بناحية نجع العرب التابع لقرية نقنق دائرة مركز دار السلام مصابين " بجروح وسحجات متفرقة بالجسم " إدعاء عقر كلب "وتم تحويل من الثالث حتى السادس لمستشفي سوهاج التعليمي،



وبسؤال الأولى وعم الثالث " خال الباقين " المدعو عزت ع ع ص 27 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قررا بأنه أثناء سيرهم بذات الناحية عقرهم كلب ملك المدعوة عصمت م م س 37 سنة ربة منزل وتقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة مركز دار السلام مما نتج عنه إصابتهم واتهما مالكة الكلب بالإهمال ونفيا الشبهة الجنائية.



وبمواجهة المشكو فـي حقها قررت بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.





