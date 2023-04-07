اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 20 شخص إثر اندلاع حريق داخل محطة لتعبئة الحاصلات الزراعية بكوم حمادة بالبحيرة

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:00 ص
إصابة 20 شخص إثر اندلاع حريق داخل محطة لتعبئة الحاصلات الزراعية بكوم حمادة بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 20 شخص بحروق وإختناق، إثر أندلاع حريق هائل داخل محطة لتعبئة الحاصلات الزراعية بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وكانت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت وقوع حريق هائل داخل محطة تعبئة وتغليف الفاكهة.
 
وتلقت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق بإحدى محطات تعبئة الخضروات والفاكهة بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة. 
 
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة  للسيطرة على الحريق ومنع امتداده  للأماكن المجاورة 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 

حريق قرية شابور

كوم حمادة

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة



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