إصابة 20 شخص إثر اندلاع حريق داخل محطة لتعبئة الحاصلات الزراعية بكوم حمادة بالبحيرة

وكانت قرية شابور التابعة ل مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت وقوع حريق هائل داخل محطة تعبئة وتغليف الفاكهة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين اندلاع حريق بإحدى محطات تعبئة الخضروات والفاكهة بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.