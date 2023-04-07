اليوم السابع
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اندلاع حريق داخل محطة لتعبئة الفواكه بكوم حمادة بالبحيرة

الجمعة، 07 أبريل 2023 12:55 ص
اندلاع حريق داخل محطة لتعبئة الفواكه بكوم حمادة بالبحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وقوع حريق هائل داخل محطة تعبئة وتغليف الفاكهة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين اندلاع حريق بإحدى محطات تعبئة الخضروات والفاكهة بقرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة. 
 
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وقوات الحماية المدنية، الى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للأماكن المجاورة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

حريق قرية شابور

كوم حمادة

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة



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