أوبريت «أولياء الله» من فاعليات رمضان الثقافية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد فرع ثقافة الإسماعيلية، الليلة السادسة من ليالي رمضان الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال عرضا فنيا مميزا تضمن باقة من الفقرات الاستعراضية منها فقرة "الشهيد، التنورة، سارة الليل، عدى النهار علينا"،تلاه عرض اوبريت اولياء الله هو ملحمة شعرية غنائية استعراضية درامية .

الأوبريت موسيقى وإخراج الفنان ماهر كمال أشعار الشاعر فتحي نجم، تصميم الاستعراضات. الحسن دكروني، الإلقاء الشعري للشاعرة الشاعرة مريم مرسي ، الشاعرة شيماء صالح ، الشاعرة منة رجب، غناء الفنان ماهر كمال، عاصم ابو الفتوح، ميديا احمد علي فني إضاءة محمد السيد ، فني صوت. حاتم فريد، مخرجين منفذين عبدالسلام إبراهيم ، محمد أحمد محمد مشاركة فرقة الفنون الشعبية كبار وباقة من أجمل الأغاني وهي أولياء الله، أنا القتيل، فتحت باب الهوى، قلبي يحدثني، قول الله ، يا الله يا الله، نظرة ومدد، ولي الله يا شاذلي، إبراهيم الدسوقي، يا فرغلي، سيدنا أبو الحجاج، عبدالرحيم القناوي، يا بدوي، مرسي أو العباس، كل من في حماك .

ويحكي الأوبريت عن أولياء الله الصالحين وسيرتهم الشخصية وعلمهم وزهدهم وكيف أثروا في عصرهم واحبهم الناس وأصبح لهم مريديهم>

كما اقيم اليوم الأول الورشه ( فرحة العيد) وبدانا بإظهار فرحة العيد وبداية الاحتفال بفرحة العيد حيث بدأ الاطفال بعمل طرابيش مزينة بفرحة العيد باستخدام ورق الكانسون الملون وفروع الزينة والبولى كريب تم عمل الطربوش وتزين حرفه بفرع الزينه وقص البولى كريب على اشكال مختلفة من القلوب والنجوم وغيرها ولصقها على الطرابيش وتم الانتهاء من اليوم الأول للورشة

من ضمن الفعاليات التى ينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

استمرت ورشة اكتب حكايتك للشاعر محمد زين، تحدث زين عن المراجعة علي كيفية كتابة الحكاية، عمل تمرين قصة جماعية، تعلم كيفية وجود الإثارة داخل التفاصيل.

وفي مقهي الاسماعيلية الثقافي اقيمت أمسية شعرية للشعراء الدكتورة إسراء سالم، الشاعرة فاطمة البيك أدار الأمسية الاديب جمال حراجي، وألقت الشاعرة فاطمة البيك قصائد بعنوان : أنا ذاهبة ، ردوني للبيت الكبير

وألقت الدكتورة إسراء سالم قصائد بعنوان حب سادة ، أول أعراض اللامبالاة ، الحمد لله.

وفي اطار الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة اقين ندوة بعنوان كيف نلبي احتياجات ذوي الهمم حاضر فيها الدكتورة أمل سعد، كريمة عمران تحدث المحاضرين في عدة نقاط اهمها الاحتياجات النفسية، الاحتياجات التربوية، الاحتياجات الاجتماعية والصحية، مسئوليات الأسرة تجاه الطفل .

كما نظم بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم ورشة حكي عن كافل اليتيم نفذتها أمينة المكتبة بديعة عبده تناولت فيها تعريف اليتيم وموقف الدين والمجتمع في التعامل معه وكيف حث الدين على حسن معاملته.