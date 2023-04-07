أخبار مصر.. الأوقاف تفتتح 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف، 41 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1053 مسجدًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأوقاف تفتتح 41 مسجدا منها 36 إحلالا وتجديدا بالمحافظات

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 41 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1053 مسجدًا، منها 857 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و196 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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