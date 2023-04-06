وزير المالية: مبادرة «إحلال المركبات» دخلت 15 محافظة خلال عامين

كتب أحمد يعقوب

وزير المالية: مستمرون في إجراءات تغطية باقي المحافظات لتوسيع قاعدة المستفيدين



تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقه للبيئة «موديل العام» بتكلفة أقل من السوق



الخزانة تحملت 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لأكثر من 26 ألف سيارة



رئيس صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية:



السماح لمواطني الشرقية بتخريد سياراتهم القديمة بساحة أبو رواش

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المركبات المتقادمة، خلال عامين منذ إطلاقها في 2021، دخلت 15 محافظة: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»، وأننا مستمرون في إجراءات تغطية باقي المحافظات، على نحو يعكس حرص الحكومة على توسيع قاعدة المستفيدين فى إطار سعيها للتحول الأخضر، وتعزيز تواجد المركبات الصديقة للبيئة بالمحافظات، وتوطين صناعة السيارات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلى؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة «موديل العام» بتكلفة أقل من السوق، فى ظل ظروف عالمية استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق.

قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، وتم تخريدها.

أوضح خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، أنه تم السماح لمواطني محافظة الشرقية، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة، بالتخريد فى الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة محافظة الشرقية.

أضاف أننا نستهدف التوسع فى ضم الشركات الجديدة لمبادرة إحلال المركبات، باعتبارها أحد الروافد المهمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن المبادرة تضم سيارات موديلات «BYD»، و«هيونداى أكسنت» و«النترا»، و«شيرى تيجو» و«أريزو 5»، وميكروباص «زيمكس» و«كينج لونج».

أشار مجاهد حسنى المتحدث باسم المبادرة، إلى أن المبادرة تسعى لضم محافظات ومدن جديدة؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة ومن ثم تخفيف الأمراض الناتجة عن التلوث.