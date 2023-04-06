بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد العليمى، عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك على هامش زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى للمملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية العربية، اليوم الخميس .
وأكد الوزير دعم المملكة المتواصل لليمن، موضحا أنه تم بحث مستجدات الأوضاع فى اليمن، وجهود المجلس لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى التأكيد على دعم كافة الجهود للتوصل لحل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية .
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