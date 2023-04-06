"نفحات وخيرات رمضان" سهرة رمضانية ثقافية بحديقة الشيراتون بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظم فرع ثقافة أسوان ندوة بعنوان "نفحات وخيرات شهر رمضان" بحديقة الشيراتون، شارك فيها الدكتور حسن إبراهيم، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية، والشيخ محمود فخر الدين رئيس قسم الإرشاد الدينى بمديرية الأوقاف، ضمن فعاليات برنامج "سهرة رمضانية" الذى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتحدث الدكتور حسن إبراهيم عن "خيرات شهر رمضان" أنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، والعتق والغفران، الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، وفى الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالشر والبطر والبخل، وتعويدها على الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضى الله ويقرب لديه، وأنه وسيلة للتقوى وهى طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاصا لله، وبذلك يتقى العبد عذاب الله وغضبه.

وأضاف الشيخ محمود متحدثا عن "نفحات شهر رمضان" قال إنه ذكر فى القرآن واختصت فيه ليلة خير من ألف شهر وهى ليلة "القدر"، وقال تعالى وأن كل عمل ابن له إلا الصيام فهو لى وأن أجزى عنه، وأن الدين عقيدة وتوحيد، عبادات تؤدى إلى مكارم الأخلاق، والأركان خمس وهى الصلاة وتنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تؤخذ من الأموال صدقة، الصيام ويجب أن يكون مكتمل لأنه طاعة وقرب لله.

واختتمت الفعاليات بابتهالات دينية وتواشيح منها "قمر، يا سيدى، ولد الهدى" للمبتهل عبد الله إبراهيم، محمد خالد، عبد المعز محمد.

جاءت الندوة بحضور نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان، الدكتور لوئ سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد الجبالى أستاذ اللغة البرتغالية، وتهدف إلى الوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.



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