وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه من المرتقب أن يبحث الاجتماع الطارئ، الذي دعت له دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاقتحامات والاعتداءات التي تقدم عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.

ويخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الاجتماع ليسلط الضوء من خلال كلمته على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيون بشكل عام، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.