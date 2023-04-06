مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط 7 آخرين في مواجهات أمنية بقنا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا الجنائية ومقيمين بدائرة مركزى شرطة (نقاده بقنا ، القرنة بالأقصر) وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعهم ، وعثر بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية - بندقية FN بالخزينة الخاصة بها و 4 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

كما أمكن ضبط (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية " سرقة بالإكراه – شروع فى قتل – سلاح - قتل) وبحوزتهم ( 4 بنادق آلية و5 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .