اليوم السابع
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مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط 7 آخرين في مواجهات أمنية بقنا

الخميس، 06 أبريل 2023 02:39 م
مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط 7 آخرين في مواجهات أمنية بقنا حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا الجنائية ومقيمين بدائرة مركزى شرطة (نقاده بقنا ، القرنة بالأقصر) وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا .
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعهم ، وعثر بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية - بندقية FN بالخزينة الخاصة بها و 4 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .
 
 
كما أمكن ضبط (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامهم فى عدد من القضايا الجنائية " سرقة بالإكراه – شروع فى قتل – سلاح - قتل) وبحوزتهم ( 4 بنادق آلية و5 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).  
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

الاجهزة الامنية

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