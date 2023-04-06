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مطبخ الخير يقدم إفطارًا للمحتاجين والصائمين فى الطابية بالإسكندرية.. فيديو

الخميس، 06 أبريل 2023 07:00 م
مطبخ الخير يقدم إفطارًا للمحتاجين والصائمين فى الطابية بالإسكندرية.. فيديو تجهيز وجبات إفطار صائمين في الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورًا مع مجموعة شباب متطوعين من منطقة الطابية التابعة لحى المنتزة ثان شرق محافظة الإسكندرية، والذين ينظمون حملة لتجهيز وجبات إفطار الصائمين والمحتاجين، ويتم توزيعها على الأسر والأهالى بناطق منطقة الطابية شرق المحافظة.

 ويقول عمرو فتح الله مسئول مطبخ الخير فى الطابية بمنطقة المنتزة ثان، أن عدد سكان منطقة الطابية حوالى 40 ألف نسمة، وجاءت الفكرة عندما عرض أحد الأشخاص بالمنطقة ذبح خروف وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين، ومن هنا جاءت فكرة مطبخ الخير فى شهر رمضان الكريم ومن خلال شباب الحملة المتطوعين، وعدم وجود مطبخ بداخل منطقة الطابية لتقديم وتحضير الطعام وقمنا بتجهيز مطبخ خاص بمنطقة الطابية لخدمة أهالى المنطقة.

وأضاف عمرو فتح الله لـ " اليوم السابع "، أن فى شهر رمضان العام الماضى، تم من خلال مطبخ الخير بمنطقة الطابية توزيع 11 ألف وجبة إفطار للصائمين، ونسعى هذا العام لتوزيع وجبات أكثر حيث يقوم شباب المتطوعين بمطبخ الخير بتوزيع 330 وجبة إفطار يوميا من خلال كشف بأسماء الحالات التى تستحق ويتم توزيعها إلى أماكن تواجدهم ومنازلهم، وذلك من خلال المتطوعين الذى يصل عددهم إلى 10 أشخاص، فضلًا عن شيف يقوم بتجهيز الطعام وآخرين يقومون بأعمال التغليف.

وأكد الشيف جمال مصطفى، أحد المتطوعين فى مطبخ الخير بالطابية  والمسئول عن تجهيز وجبات الإفطار، أن وجبات الإفطار تختلف يوميا، وهناك أيام يتم تجهيز الأرز مع اللحمه والفراخ مع المكرونه، والكفتة مع الأرز مع الخضار من تجهيز البطاطس أو البسلة، والفاصوليا وايضا السلاطات الخضراء.

وأوضح أنه يتم التجهيز للطعام يوميا من تحضير السلع الغذائية، بعد الانتهاء من طهيها يتم تغليفها بشكل جيد، وترك الطعام للتبريد فى مدة لا تقل عن ربع ساعة وبعدها يتم التوزيع فى تمام الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة قبل ساعة من مدفع الافطار الصائمين بمنطقة الطابية " مضيفا " أن مبادرة مطبخ الخير بالكامل من جهود ذاتية من مجموعة شباب يعملون بحب لتقديم أعمال الخير فى شهر رمضان المبارك.

 

 

تجهيز-وجبات-إفطار-صائمين-في-الاسكندرية
تجهيز-وجبات-إفطار-صائمين-في-الاسكندرية

 

شباب-متطوعين-لتجهيز-وجبات-إفطار-صائمين
شباب-متطوعين-لتجهيز-وجبات-إفطار-صائمين

 

مطبخ-خير..-تجهيز-وجبات-إفطار-صائمين-بالإسكندرية
مطبخ-خير..-تجهيز-وجبات-إفطار-صائمين-بالإسكندرية

 

وجبات-إفطار-صائمين-في-الاسكندرية
وجبات-إفطار-صائمين-في-الاسكندرية

 


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