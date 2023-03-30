شباب بالأقصر يوزعون وجبات لإفطار الصائمين المسافرين على طريق العديسات قبلى يوميا

الأقصر – أحمد مرعى

فى عادة سنوية مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات مضت، يقوم شباب وأهالى نجع خميس بقرية العديسات قبلى شرقى محافظة الأقصر، يومياً طوال شهر رمضان المبارك، بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين المسافرين على طريق العديسات بمدينة الطود الزراعى، وذلك لنيل الثواب خلال الشهر الكريم.

ويقول حمادة النجار إبن نجع خميس بمدينة الطود، إن مجموعة كبيرة من شباب القرية يستعدون كل عام مع دخول شهر رمضان المبارك لتجهيز وجبات بسيطة تعين المسافرين على الطريق الزراعى بسعر لا يتعدى الـ10 جنيهات فقط، وذلك لتوزيعها عليهم على الطريق السريع قبل حلول وقت الإفطار بدقائق قليلة، حيث يقوم الشباب داخل القرية بتجهيز تلك الوجبات فى أكياس ويضعونها فى كراتين وينقلونها للطريق يومياً لتوزيعها على سيارات المسافرين.

وأضاف ابن نجع خميس بمدينة الطود، لـ"اليوم السابع"، أن إفطار الصائمين المسافرين وأصحاب السيارات على الطريق الزراعى الرئيسى، هي عمل خيري بدأ بمجموعة شباب من القرية وأصبح عادة سنوية لإفطار الصائمين، حيث يقوم شباب وأبناء نجع خميس بعمل وتجهيز وجبات خفيفة مكونة من زجاجة مياه معدنية وعصير وقطعة حلوى وتمر، موضحاً أنها وجبة جميلة ومغلفة وعمل خيرى منذ سنوات بالجهود الذاتية ولا يتعدى سعر الوجبة الواحدة 10 جنيهات فقط.

وفى نفس السياق ووسط أجواء من الفرحة والسعادة يقوم عدد من شباب مدينة إسنا، بعمل فكرة إيجابية لتوزيع كميات من الفول المدمس والمخلل مجاناً يومياً طوال شهر رمضان المبارك وتوزيعها على أهالي القري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً، للمساهمة فى رسم البهجة والفرحة وإدخال السرور على وجوه الصائمين خلال الشهر الكريم، ويساهمون بتلك الفكرة فى رفع العبء على الأكثر احتياجاً من مصاريف الشهر الكريم، بجانب غرس وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي بين أبناء المجتمع بكافة شرائحه.

وفي هذا الصدد يقول الشاب مصطفي الصياد شيبه إبن مدينة إسنا ومؤسس المبادرة، إنهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، قرروا التطوع ورسم البهجة والسعادة على وجوه الصائمين، من خلال توزيع وجبة بعد طول تفكير ولقاءات ركزوا في توزيع "فول المدمس"، وتعد لأول مرة تحدث داخل محافظة الأقصر بشكل عام ومدينة إسنا بشكل خاص، موضحاً أنهم في بداية الأمر فكروا في توفير الفول مجفف وتوزيعه على الأسر الأكثر أحتياجاً، ولكن لاحظ بأن بعض المواطنين ليس لديهم مقدرة في تركيب الفول وأسعار أنابيب البوتاجاز، تحديداً مع ارتفاع أسعار الوقود والفول في الآونة الأخيرة، مما دفعهم باستكمال الثواب إلى النهاية.



الشباب خلال تجهيز الوجبات لتوزيعها على المسافرين بالطريق الزراعى



الوجبة بـ10 جنيه فقط شباب بالأقصر يوزعون وجبات لإفطار الصائمين



شباب بالأقصر يوزعون وجبات لإفطار الصائمين المسافرين بالطريق الزراعى



شباب بالأقصر يوزعون وجبات لإفطار الصائمين المسافرين