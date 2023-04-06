مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقى سائق مصرعه، وأصيب 11 شخص آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الزراعى ناحية عزبة الدارين بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ناحية عزبة الدارين بمركز أسيوط ووجود جثة و11 مصاب.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعد انفجار الإطار الامامى مما أسفر عن مصرع " محمد. ج. ه" 27 عاما، سائق السيارة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان وإصابة 11 شخص مقيمين ديروط بكدمات متفرقة، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.