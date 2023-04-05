إصابات متنوعة لشاب في حادث تصادم سيارة بطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

أصيب شاب بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أرجاء الجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على استيقافها فاصطدمت بالرصيف متسببةً في إصابة قائدها.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم، ووجود مصاب بإصابات متنوعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ تصادم سيارة ملاكي برصيف على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الروس، إتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة ويدعى مصطفى عبد اللطيف محمود، 27 سنة، ومقيم بأشمون محافظة المنوفية، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.