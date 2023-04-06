مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث إنقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع انقلاب سيارة ربع نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 125 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد.ر24 سنة وإصابة" أ.ع" 24 سنة وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون ونقل المصاب لذات المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث إنقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كما شهد مركز وادى النطرون مصرع شخصان واصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.