إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.