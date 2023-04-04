اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 06:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:27 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.
 
وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارتي ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

 


حادث تصادم

محافظة البحيرة

حوادث البحيرة

مركز وادى النطرون

صحراوى البحيرة

تصادم ميكروباص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة