نقل جثمان مدير أمن بورسعيد لمجمع الإسماعيلية الطبي والاستعداد لدفنه بسوهاج

الإسماعيلية- صبرى غانم

قالت مصادر أمنية إنه تم نقل جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي منذ قليل لحين إنهاء الإجراءات القانونية لدفن الجثمان.

وأضافت المصادر، إنه سيتم نقل جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، الى مسقط راسه بمحافظة سوهاج ليدفن هناك.

وكانت النيابة العامة قررت دفن جثمان مدير الأمن فور الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية عقب نقل الجثمان إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين إنهاء الإجراءات القانونية لدفن الجثمان.

وتعرض اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد لحادث انقلاب سيارته الملاكي على محور 30 يونيو عصر اليوم الأربعاء، ما أسفر عن وفاته ونقل الجثمان إلى مستشفى التل الكبير.

وانتقلت القيادات الأمنية في محافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إلى مكان الحادث فور وقوعه على محور 30 يونيو، كما تابعت نقل الجثمان إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإنهاء كافة الإجراءات القانونية.

وتابع مدير أمن الاسماعيلية منذ وصوله كافة الاجراءات التى اتخذت مع فقيد الشرطة منذ لحظة وصوله الى المجمع الطبى حيث تواجد الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحى بأقليم القناة وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نعى اليوم ، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، أحد رجال الشرطة المصرية المخلصيين، والذي وافته المنية اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه و أن يلهم أهله وذوية الصبر والسلوان .

وأكد محافظ بورسعيد أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، كان أحد رجال الشرطة المخلصين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد ، وكان دائم العمل والاجتهاد والإخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة خلال أداء عملها.