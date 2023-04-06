محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بكفر شكر.. ويؤكد: 11 معرضا بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض " أهلاً رمضان "، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق أمام مجلس مدينة كفر شكر، والذي تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين بالقليوبية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكبار التجار، يرافقه الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر.

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض والذي يضم 19 باكية، بمشاركة الغرفة التجارية والتموين وعدد من كبرى الشركات وسلاسل بيع السلع الغذائية، حيث اطمأن على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وحرص "الهجان" على الإطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أهمية استمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، علاوة على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية خلال شهر رمضان المُعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.

وأشار محافظ القليوبية، إلى تكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لاحتكار بعض التجار، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية والقرى الأكثر احتياجا.

وفي السياق ذاته أوضح، محافظ القليوبية، أن جميع معارض أهلاً رمضان تشهد إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية كالصحة والطب البيطري والتموين، وفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الإشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، موجهاً بتكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكُد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات، والإلتزام بالأسعار المُعلن عنها ووضع لافتات بأسعار السلع، مشيراً إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين في الإبلاغ عن محاولات إحتكار السلع أو زيادة في الأسعار من خلال الأرقام 0133212447 / 0133212466، أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624، وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

ومن الجدير بالذكر أنه بافتتاح هذا المعرض يصبح عدد المعارض التي تم افتتاحها 11 معرض بمدن بنها (3 معارض) وحي غرب شبرا الخيمة والقناطر الخيرية وقليوب وطوخ والخانكة وشبين القناطر وحي شرق شبرا الخيمة وكفر شكر.