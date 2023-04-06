السكرتير العام المساعد يتفقد معرض "أهلا رمضان" بقرية أبشنا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف، اليوم ، بجولة ميدانية بدائرة مركز بني سويف، تفقد خلالها معرض أهلاً رمضان بقرية أبشنا وبعض المحلات والمولات التجارية، فى ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار المتابعة لسير العمل في شوادر ومعارض أهلا رمضان، والتي أقامتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

حضر الجولة الدكتورة أسماء مجدى نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف ، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، محمد جمعة رئيس مجلس قروي ابشنا ، ورئيس مكتب تموين إبشنا

واطمأن السكرتير العام المساعد ،على انتظام حركة البيع والشراء داخل الشادر ، الذي يضم العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، والخضروات ،بأسعار مناسبة عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة بالتوسع في تنظيم وإقامة تلك المنافذ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين، وبالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

ونوه السكرتير العام المساعد عن توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم " بوضع لافتات بالأسعار، والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة لضمان استمرارية تشغيل المعارض والشوارد بكامل طاقتها ، ومتابعتها بشكل يومي من خلال نواب رؤساء المدن والقرى ومفتشي التموين بالمراكز ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال العارضين والتجار المخالفين واستبدالهم بغيرهم من الملتزمين بما تم الاتفاق عليه كشرط لمشاركتهم في المعرض أو الشادر ، خاصة فيما يتعلق بنوعيات وأسعار السلع.