محافظ الفيوم يتابع آليات استلام وتوريد محصول القمح المحلى

الفيوم - رباب الجالى

عقد الدكتور أحمد الأنصارى ، محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة خطة المحافظة، استعدادًا لموسم حصاد محصول القمح المحلي لموسم 2022/2023 م، وتحديد آليات الاستلام، والتوريد، والاشتراطات، والضوابط الفنية اللازمة، لتوفير وسائل السلامة، والصحة المهنية، مع إحكام الرقابة، والسيطرة على تداول محصول القمح.

جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، بحضور كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور خالد عبد الحميد، رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، وغيرها.

استعرض الاجتماع، آليات تنفيذ خطة المحافظة، لاستلام وتوريد محصول القمح لعام 2022/2023، الذي بلغت مساحته المنزرعة 173 ألف فدانًا بشتى زمامات المحافظة، بناء على حصر مديرية الزراعة، والمرصود على خرائط الهيئة القومية، للاستشعار عن بعد لمحصول القمح بالمحافظة، وتبلغ السعة التخزينية للموسم الحالي 310 ألف طن، بنحو 13 موقع تخزيني على مستوى المحافظة، ما بين صوامع وشون أسمنتية، وهناجر، وشون ترابية، للتيسير على الموردين مع مراعاة البعد المكاني، والأمني، لأقرب موقع تخزيني لمناطق تركيز زراعات القمح.

ووجه "الأنصاري"، وكيل وزارة الزراعة، بتنفيذ حملات توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية، لحث المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة، ومخاطبة الجهات المصرح لها بتسويق القمح، لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مشددًا على إحكام السيطرة على عمليات توريد وتداول القمح، مع تكثيف الحملات الدورية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة، لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.