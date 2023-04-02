تحرير 500 محضر متنوع فى الفيوم خلال شهر رمضان

أعلنت محافظة الفيوم، عن تحرير 500 محضر متنوع في مختلف الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة، مخابز، ومطاحن، وأسواق، ومواد بترولية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من ضبط الأسواق، وسلامة المعروض من اللحوم، والمواد الغذائية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم، أنه تحرر 395 محضرًا بقطاع المخابز والمطاحن، منها 44 محضر نقص وزن، و65 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و6 محاضر توقف عن الإنتاج، و26 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، ومحضر إثبات مبيعات وهمية بمقدار 38 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تحرر محضرين لعدم وجود سجلات التفتيش أثناء المرور، و251 محضر لمخالفات متنوعة.

وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية والتجار التموينيين واللحوم، تحرر 105 محاضر متنوع، منها 63 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات السلع الغذائية وغير الغذائية، ومحضرين انتهاء صلاحية مواد غذائية، وغير غذائية بإجمالي 500 عبوة، و9 محاضر ألعاب نارية مجهولة المصدر، بإجمالي 35 ألف قطعة مختلفة الأحجام والأصناف.

كما تحرر 4 محاضر إدارة وتشغيل منشآت بدون ترخيص من الجهات الحكومية، و12 محضر لعدم وجود شهادة صحية، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم، ومحضر تاجر تمويني، و6 محاضر ذبيح لحوم خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6 محاضر عدم وجود شهادات صحية لمحال الجزارة والدواجن، وتحفظت الحملات على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.