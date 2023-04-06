محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار وتفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشرى حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد وبحضور صباح عبد العزيز مدير الخدمة العامة بمديرية التضامن وأحمد الهلباوى مدير إدارة الجمرك لمحو الأمية ومحمود عبد المنصف رئيس لجنة الممتحنين وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومى لمحو الأمية، والمساهمة فى ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان فورى لعدد 22 دارسة داخل مديرية التضامن الاجتماعى، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتى أشرف عليها الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه فى ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة فى القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.