فرق بورسعيد للإنشاد الدينى والإسماعيلية للآلات الشعبية يتألقون فى ليالى رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية شيرين عبد الرحمن لليوم الخامس على التوالي في الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة الاسماعيلية بادارة محمد رشدى.

وشهدت الليلة الخامسة، ليلة امس الاربعاء ليله من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالاسماعيلية حيث قدمت فرقة الاسماعيلية للالات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر مجموعة من الفقرات الفنية علي انغام السمسمية واجمل واروع الاغاني التراثيه والوطنيه مصر العظيمة بشعبها، مني ازور النبي، قومي شوفي يا اسماعيلية، انا واد صياد من بحرى، اسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، انا عجبني مثل روح للحبيب وقله، اها يالالالي، دار الشدوف، انا الاسماعيلي، اهوى ياقمر، ابويا وصاني، كان الجميل .

كما قدمت فرقة بورسعيد للانشاد الديني بقيادة الفنان محمد مهران مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينيه منها ميدلى الفرقه، اللهم صلى ع النبي، المسك فاح، الله ع نور، رسول الله، بحبك وريدك، ايه العمل يااحمد، الميدلى الشامى.

بالإضافة لختام ورشه ( مظاهر رمضان ) الانتهاء من المجسمات مثل الفانوس والهلال الرمضانى وعربيه الفول الزينه والانتهاء من فروع الزينه وعمل الاطفال لوحات بالبول كريب هلال وتنزينها وتم الانتهاء من الورشه.

واقيم بمقهي الاسماعيلية الثقافي أمسية شعرية للشعراء حسن سلطان ، منصور عبد المقصود

ادار الأمسية الاديب أحمد إسماعيالقي الشاعر منصور عبد المقصود قصيدة بعنوان ندي، كما ألقي الشاعر حسن سلطان قصائد منها نور علي نور ، ذات يوم.

علي هامش الاحتفالات اقيم ندوة نادى ادب الاسماعيلية للشعراء الدكتور حمدى سليمان، الدكتور صفية فرجاني .

وفي اطار التعاون مع وزارة الاوقاف اقيم محاضرة عن ذكرى العاشر من رمضان والتي اقميت بقصر ثقافة الاسماعيلية حاضر فيها الشيخ ابراهيم عيسي من اوقاف الاسماعيلية.

كما استمرت ورشة اكتب حكايتك للشاعر محمد زين تحدث زين عن المراجعة علي كيفية كتابة الحكاية، عمل تمرين قصة جماعية، تعلم كيفية وجود الإثارة داخل التفاصيل، وفي مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية اقام مكتبة السبع ابار الثقافية بمكتبة الطفل بمكتبة فقره بعنوان (ارسم ولون فانوس رمضان ) بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان المبارك وقد تناولت الفقره الاتى قام الاطفال بتنفيذ سكتشات فنيه تتضمن رسوم واشكال متنوعه ومتميزه لفانوس رمضان احتفالا بشهر رمضان المبارك.

وفي مكتبة القصاصين الثقافية اقيم محاضرة بعنوان(مبطلات الصيام )حاضر فيها الشيخ الدكتور حسن مصطفى نجم الدين وتحدث فيها الشيخ فى عدة محاور اشياء تبطل الصيام مثل ( القئ العمد ) كما تحدث عن المعاملة الحسنة وعدم السب.

ونظم بيت ثقافة التل الكبير ليلة من ليالي رمضان الثقافية والفنية تضمنت ليلة اليوم عرض فنى لفرقة الانشاد الديني تلاه محاضرة بعنوان رمضان يا خير الشهور ألقاها الدكتور سيد حجازى واختتمت الليلة بأمسية شعرية للشعراء عصام بكرى وياسر فضة.





