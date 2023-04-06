ضبط مصنع مكرونة بدون ترخيص ومصادرة 4 أطنان مواد غذائية فى حملة تموينية بالبحيرة

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمجازر ومنافذ بيع المواد الغذائية ومحلات بيع اللحوم المجمدة والمرور الميدانى على جميع المنافذ والمعارض لمتابعة الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حملة تموينية فى مدينة مطاى وقرية الخازندار التابعة لمجلس قروى منبال وقرية نجع سعيط والهمة التابعة لمجلس قروى حلوه، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر تموينية تنوعت المخالفات بين ذبح خارج السلخانة، وإدارة مصنع مكرونة بدون ترخيص، حيث تم مصادرة طن و360 كيلو مكرونة و3 طن دقيق ابيض، كما تم ضبط 140 كيلو سكر تموينى و2 كرتونه زيت طعام تموينى معد للبيع بالسوق السوداء، وتحرير محضر لإدارة محطه مواد بتروليه بدون ترخيص ومصادرة 200 لتر سولار، وتم التحفظ على المضبوطات وتحويل المخالفات للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد هشام فايز رئيس المركز أن الحملات التفتيشية مستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى وغيرها من الجهات المعنية لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية أمام المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.