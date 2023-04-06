اليوم السابع
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زيادة مبيعات السيارات المستوردة من الهند بنسبة 191.6% خلال 2022

الخميس، 06 أبريل 2023 03:00 ص
زيادة مبيعات السيارات المستوردة من الهند بنسبة 191.6% خلال 2022 سيارات - أرشيفية
كتبت ـ أمانى سمير

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زادت بشكل ملحوظ مبيعات  سيارات الركوب  " المستوردة من دولة الهند " بنسبة 191.6% خلال عام 2022، وذلك وفقًا للتقرير  السنوي الصادر عن مؤسسة  " الأميك " مجلس معلومات سوق السيارات المصري .

حيث سجلت مبيعات سيارات الركوب التى تم إستيرادها من دولة الهند تحديدا بيع حوالي ألفين و292 سيارة خلال عام 2022، مقارنة ببيع حوالي  786 سيارة في عام 2021 .

وتعتبر السيارات الهندية المستوردة بالكامل من الخارج هى سيارات الركوب الوحيدة التى إرتفعت مبيعاتها بشكل ملحوظ رغم وجود  إنخفاض في إجمالي مبيعات  "السيارات المستوردة" بنسبة قدرت بنحو 48.2% تقريبا.


السيارات الهندية

سيارات الركوب

اميك2023



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