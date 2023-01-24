اليوم السابع
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تعرف على مبيعات السيارات خلال عام 2022

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:00 ص
تعرف على مبيعات السيارات خلال عام 2022 صورة أرشيفية للسيارات
كتبت : أمانى سمير

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كشف أحدث تقرير صادر عن "الاميك" مجلس معلومات سوق السيارات، هبوط مبيعات سيارات الركوب المستوردة 38.6% خلال 10 أشهر من العام الماضي 2022.

كما سجلت مبيعات السيارات فى مصر تراجعًا بنسبة بلغت نحو 23.51%، لتصل إلى 159.864 ألف سيارة خلال أول 9 أشهر من عام 2022 ، مقابل 208.993 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من عام 2021 .

 

ومع ذلك فقد استطاعت ماركة "شيفورليه" أن تحصد المركز الأعلى مبيعا في السوق المصرية، بتسجيل نحو 30.138 ألف سيارة في مقابل 43.189 ألف سيارة بتراجع 30.2% مستحوذة على 17.8% .

 

وانخفضت مبيعات ماركة نيسان لنحو 21.686 ألف سيارة، في مقابل 22.691 ألف سيارة بتراجع 4.4% مستحوذة على 12.8% من حصة السوق، بينما ارتفعت مبيعات شيري غبور لنحو 17.037 ألف سيارة في مقابل 12.322 سيارة بنمو 27.7% مستحوذة على 10.1% من مبيعات السوق .

 

وإرتفعت مبيعات ماركة سوزوكي بنسبة 13.5% لتبلغ 19.162 ألف سيارة في مقابل 16.875 ألف سيارة لتحتل المركز الثالث بنسبة 11.3% من إجمالي مبيعات السوق .

 

وتراجعت مبيعات ماركة تويوتا لنحو 14.189 ألف سيارة في مقابل 20.923 ألف سيارة بتراجع  32.2% مستحوذه على 8.4% من مبيعات سوق السيارات خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022″، يليها MG بنسبة 6.2% من مبيعات السوق بنحو 10.505 ألف سيارة في مقابل 21.41 ألف سيارة بتراجع 50.9% .

 

وبلغت مبيعات  ماركة هيونداي نحو 9508 سيارة، وكيا نحو 77276 سيارة، و فيات نحو 5993 سيارة، وبيجو نحو 3857 سيارة، ورينو نحو 3634 سيارة، و BYD نحو 4445 سيارة، بينما بلغت مبيعات السيارات الأخرى نحو 20.998 ألف سيارة .

 

وسجلت الموديلات الأخرى بيع حوالي  19.734 ألف سيارة ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسوق السيارات ولكن خلال 9 أشهر فقط  2022 ، وبحصة سوقية بلغت نحو 12.3% .

 

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " أميك" وجود تراجع لمبيعات سيارات الركوب " الملاكى"  إلى 117.047 ألف سيارة بإنخفاض 24% عن الفترة المقابلة من الماضى الذى سجل نحو 153.867 ألف سيارة .

 

فيما تراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة بلغت نحو 21% لتسجل 29.604 ألف شاحنة مقابل 37.530 ألف وحدة .

 

وسجلت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» تراجعا بنسبة بلغت نحو 24.9% لتسجل 13.213 سيارة، مقارنة بنحو 17.596 سيارة.


الاميك2022

مبيعات السيارات

ماركات السيارات

تقرير الاميك



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