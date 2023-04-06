رئيس جامعة بنى سويف يحضر احتفالية "طلاب من أجل مصر" وسط أجواء رمضانية

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن الإنجازات التي حققتها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وأشاد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بالدور الذي يقوم به طلاب من أجل مصر، في الأنشطه الطلابية في الجامعة، وفي مجال خدمة المجتمع، والبيئة المحلية، مؤكداً دعمه الكامل لهم، إيمانا من الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم.

كما قدم كورال الجامعة العديد من الفقرات الغنائية لشهر رمضان من التراث القديم، والفنون الشعبية، وفقرة الإشارة وفقرة كوميدية، وفي نهاية الاحتفالية تم إهداء الدكتور منصور درع تكريما لجهوده المبذولة في دعم الطلاب والأنشطة الطلابية والارتقاء بشأن الجامعة، كما تكريم كلاُ من الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والعاملين، والطلاب المتميزين من مختلف الأنشطة.