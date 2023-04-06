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انتظام سير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بجامعة بنى سويف الأهلية

الخميس، 06 أبريل 2023 01:04 م
انتظام سير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بجامعة بنى سويف الأهلية جانب من الامتحانات
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" للعام الجامعى 2022/2023 بالجامعة، والتي تستمر حتى التاسع من أبريل الجاري، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بامتحانات الميد تيرم، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري والمعلنة سلفا من المجلس الأعلى للجامعات.
 
واطمئن رئيس الجامعة، من خلال التواصل مع منسقي البرامج أنه تم توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وإعداد الجداول وقاعات الامتحانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.
 
وأكد رئيس الجامعة الأهلية، على ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب خلال الامتحانات، وتواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل منسق بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكليات، مشيراً إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

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