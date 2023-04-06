حياة كريمة بالشرقية.. توعية طلاب المدارس بترشيد استهلاك المياه

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه صاحب الندوات تنفيذ أنشطة تفاعلية ( ارسم ولون - مسرح العرائس - لعبة الكروت - مسابقات ثقافية ) بجانب تنظيم ورش عمل لتعليم أعمال السباكة الخفيفة، وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية فيما يتعلق بأعمال السباكة وتم تدريب الطلاب عمليا على مجسم للسباكة لتعليمهم كيفية إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها لتلافي إهدار المياه والحفاظ عليها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الحفاظ علي المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الجميع، مناشدا المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي للمشترك.