حقيقة إزالة مئذنة مسجد الغورى بميدان السيدة عائشة.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورا زعموا أنها لإزالة أجزاء من مئذنة مسجد الغورى ب ميدان السيدة عائشة بالقاهرة، وهو أحد المساجد الأثرية الموجودة بالميدان، حيث نفت وزارة الأثار إزالة المئذنة، موضحة أن ما يتم هو أعمال ترميم نظرا لوجود ميول في المئذنة بسبب عوامل الزمن، وتم فك أجزاء منها لترميمها وإعادتها مرة أخرى بعد ترميم المئذنة من الأسفل بشكل يحافظ عليها.

ورصد اليوم السابع، أعمال الترميم القائمة بميدان السيدة عائشة، ضمن أعمال تطويره، حيث يجرى الآن أعمال ترميم لمسجد ومئذنة مسجد المسبح، وكذلك مسجد الغورى المواجه له، وذلك بعد ترميم مسجد السيدة عائشة، كما تم إزالة عدد من العقارات بجوار مسجد المسبح، تمهيدا لإنشاء كوبرى جديد بالميدان بديلا للكوبرى القائم الآن نظرا لوجود عيوب فنية بالكوبرى المعدنى.

من جانبها أكدت محافظة القاهرة، أنه سيتم إنشاء كوبرى جديد يبدأ طريق صلاح الدين الشرقى وينتهى أمام نادى الأبطال بعين الصيرة، ومحور الحضارات للربط مع الطريق الدائرى اتجاه المنيب والأوتوستراد، وأنها انتهت من إزالة 47 عقارا و 23 محلا من ميدان السيدة عائشة وتم نقل 136 أسرة بمدينة الأسمرات فى مساكن مجهزة ومكتملة الفرش.

وشهد ميدان السيدة عائشة أعمال تطوير منها تطوير حديقة صلاح الدين، ونقل عدد من المواقف العشوائية، والباعة الجائلين، لتسهيل حركة المرور كما تم تدعيم كوبرى السيدة عائشة المعدنى لمنع انهياره ومعالجة العيوب الفنية بشكل مؤقت.